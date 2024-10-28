Челябинцы берут отпуск, чтобы пережить дистант в школах

Родителям приходится объяснять новые темы вместо учителей

По школам области прокатилась волна дистантов. Опасаясь массовых вспышек ОРВИ, директора отправляют на онлайн-обучение целые школы и отдельные классы. Вместе с детьми на дистант уходят родители: кто-то берет отгулы, а кто-то — отпуск.

Дети Елены учатся в начальной школе: сын — в четвертом классе, дочь — во втором. Как только классный руководитель сообщила, что школа закроется на дистант, челябинка сразу оформила отпуск.

«Я поняла, что дети будут заниматься чем угодно, только не уроками. А ведь на носу конец четверти, и полторы недели самостоятельного „ничегонеделанья“ могут испортить текущие оценки. К тому же у старшего в этом году ВПР», — объясняет Елена.

Даже с мамой домашнее обучение далось нелегко. Школьники не хотели видеть в матери педагога и с большой неохотой садились за рабочий стол.

Тяжелее всего, признается Елена, было взаимодействовать с техникой: «Сетевой город» не открывался или выдавал разные типы ошибок. Информацию приходилось отслеживать на разных платформах: в «Вайбере» (от учителя начальных классов), в блоге учителя по английскому языку (а ее ссылки с видеоуроками, ведущие на «Ютуб», просто не открывались), в группе ВК (от учителя музыки).

«Разобрался бы в этом ребенок сам? Да тут взрослый с ума сойдет от разнообразия источников… Наши учителя до сих пор разгребают последствия — кто какие „хвосты“ не сдал: не принес живьем или не выслал фото. Ставят оценки задним числом. А я придерживаю дергающийся глаз: пережили, сдали, оценки за четверть не испортили», — делится впечатлениями Елена.

У матери-одиночки Татьяны тоже два школьника, дети учатся в третьем и шестом классе. Отпуск Татьяна отгуляла летом, а взять неделю без содержания женщина не могла — семья здорово потеряет в деньгах. В итоге мама работала, а дети весело проводили время с друзьями на улице. Дистант ребята превратили в каникулы.

«За весь дистант всего два учителя провели по уроку — музыку в третьем классе и английский в шестом. Остальные сбрасывали ДЗ и ссылки на контрольные тесты. Причем в разные группы. Про некоторые задания мы даже не знали. После работы я успевала сделать уроки с младшим ребенком. Старшая за время дистанта нахватала двоек и не торопится их исправлять», — отмечает Татьяна.

Челябинка рассказала, что ее дочь в первом классе училась очень старательно и получала только пятерки. Четверка в семье считалась плохой оценкой, пока не грянул первый дистант — ковидный.

«В стране тогда объявили локдаун. Люди сидели дома, учились — тоже. Мне, к сожалению, не повезло, я работала. Уроки мы делали поздно вечером, а новые темы, как и сейчас, учитель не объяснял. Тогда и случилось самое страшное — дочь изменила отношение к школе. Поняла: можно и не учиться. Я считаю, что в этом виновата школа», — замечает Татьяна.

Чиновники говорят, что учитель сейчас имеет массу ресурсов для дистанционной передачи знаний. Правда, родители не видят разницы между тем, что было в 2020 году, и сейчас.

«Дистант — отличный способ не выпадать из образовательного процесса. Кто хочет учиться, тот учится и на уроках, и дома. А кто не хочет, не учится ни там, ни там», — считает учитель физики из Челябинска Константин Демьяненко.

Между тем психологи полагают, что все не так просто и мотивацию детей к учебе должны поддерживать взрослые.

«Я знаю семьи, где в пандемию родители увольнялись с работы, так как не вывозили дистант двух школьников сразу», — говорит семейный психолог, помощник уполномоченного по правам человека в Челябинской области Жанна Кулькова.

Дистанционное обучение в целом дается школьникам нелегко, так как детям физически тяжело сидеть подолгу в статичном положении и фиксировать взгляд на экране. Желание учиться снижает и отсутствие коллектива.

«Дети ходят в школу не только за знаниями, но еще и общаться. Во время дистанционного обучения этот аспект сводится к нулю. На слове „надо“ школьники далеко не уедут. Когда этот мотив истощается, мотивация исчезает. Родители в таких случаях начинают манипулировать своим ребенком, в ход идут угрозы, шантаж и подкуп, но они действуют краткосрочно. Конечно, есть дети, которые больше других замотивированы на учебу, но большинство детей, обучаясь в режиме дистанта, очень резко теряют работоспособность», — говорит Жанна Кулькова.

Чтобы учеба во время дистанта все-таки была в радость, психолог советует делать паузы между предметами и физкультминутки — движение помогает снять напряжение. И обязательно искать варианты более активного общения со сверстниками.

Онлайн-уроки с учителем также дают хорошую мотивацию, чтобы не забросить учебу.

«Учителя вообще-то обязаны их проводить. За дистант они получают такую же зарплату, как за работу на уроках в школе. К тому же в нашем законодательстве не предусмотрена такая форма обучения, как дистант», — рассказала ИА «Первое областное» директор одной из школ на условиях анонимности.

Еще на прошлой неделе мы отправили в Минобр области запрос с вопросами: должны ли школьные учителя проводить онлайн-уроки, какую зарплату они получают за период дистанта и имеют ли право поставить ученику двойку за тему, которую не объясняли. Ответ еще не получен.