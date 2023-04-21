Челябинцы 21 апреля не смогли уехать на работу из‑за сбоев в работе маршруток

Водители на нерегулируемых тарифах не вышли в рейс

21 апреля для многих челябинцев ознаменовалось ожиданием на остановках и опаздыванием на рабочие места. Виной тому сбои в работе маршруток. Водители, работающие на нерегулируемом тарифе, предпочли выходу на работу праздничный намаз в мечетях. Картина сегодняшнего утра — в материале ИА «Первое областное».

Челябинка Марина не смогла уехать в половине восьмого утра с остановки Макеева в сторону плотины. Девушка 35 минут провела на остановке в ожидании своего маршрутного автобуса.

«Ни одной маршрутки за это время! Останавливались только автобусы, которые не едут на мою работу. Каждый год одно и то же: столько народу ждут своей маршрутки. Зато такси повезло — 570 рублей за поездку. Я, признаюсь, негодую. У нас на работу три человека опоздали. Я за 10 минут просто успела приехать. Это кошмар», — эмоционально поделилась девушка своими впечатлениями утра с корреспондентом ИА «Первое областное».

Челябинка Юлия также ждала свою маршрутку на остановке вместе с другими горожанами.

«Пустая 92-я едет мимо, не останавливаясь. Другая 92-я поворачивает на Барбюса, не по маршруту. Что вообще происходит?» — возмущается девушка.

Каждый год горожане знают, что утром в день празднования Ураза-байрама в Челябинске возникает транспортный хаос. Водители-мусульмане предпочитают выходу на работу праздничный утренний намаз. Их постоянные пассажиры не могут уехать на работу. Ситуацией легко пользуются таксисты, сегодня цены на перевозки взлетели примерно в 2,5 раза.

По данным регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта, все 15 перевозчиков, которые действуют в Челябинской агломерации, вышли на свои рейсы без сбоев.

«С перевозчиками заранее оговаривали эту ситуацию. Контракты подразумевают крупные штрафы и санкции за срыв в работе. Не вышли в рейсы водители нерегулируемых тарифов. Им ведомство полномочно только разослать претензии по сегодняшней ситуации», — прокомментировали в министерстве дорожного хозяйства и транспорта области.

В Миндортрансе также отметили, что транспортная реформа, которая внедряется в Челябинской агломерации, как раз поможет избавиться от подобных ситуаций. Согласно программе все маршруты города и пригородов переведут на регулируемый тариф. Это позволит контролировать выполнение контракта, уйти от серой прибыли и предъявлять перевозчикам соответствующие претензии за нарушения.