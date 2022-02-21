Челябинцу вынесли приговор за избиение престарелой матери

Мужчина принуждал пенсионерку к даче ложных показаний

Калининский районный суд вынес приговор 50-летнему челябинцу, который наносил побои своей 87-летней матери. Мужчина признан виновным в истязании и принуждении к даче показаний, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Судом установлено, что подсудимый систематически наносил побои своей 87-летней матери и угрожал ей физической расправой. Кроме того, он принуждал ее к даче ложных показаний, чтобы скрыть свои действия.

«Подсудимый вину в предъявленном обвинении не признал, заявил, что в силу возраста потерпевшая самостоятельно падала и билась о предметы мебели, вследствие чего на ее теле образовывались повреждения. Допрошенные в судебном заседании родственники подтвердили показания потерпевшей, пояснив, что подсудимый на систематической основе причинял престарелой матери побои, кроме того, злоупотребляет спиртными напитками. С телесными повреждениями женщина обращалась в больницу», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Судом виновному назначено наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.