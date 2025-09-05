Челябинцу вернули Infinity, похищенный 11 лет назад

Машину обнаружили в Беларуси

Сотрудники МВД России и Беларуси вернули челябинцу машину, похищенную автоворами 11 лет назад. Кроссовер все это время находился в международном розыске и был обнаружен в городе Столбцы под Минском, сообщает пресс-служба южноуральского главка МВД.

По данным полиции, Infiniti FX50 Sport угнали в мае 2014 года с придомовой парковки на 250 лет Челябинску. Все это время иномарка находилась в международном розыске, а в июне текущего года была обнаружена сотрудниками МВД Республики Беларусь в городе Столбцы Минской области.

«Идентификационный номер транспортного средства был изменен неизвестными путем удаления слоя металла с лицевой поверхности соответствующей площадки, заводская табличка была полностью демонтирована», — говорится в сообщении.

Благодаря взаимодействию сотрудников МВД России и Беларуси, ГУ МВД по Челябинской области похищенный кроссовер был возвращен на территорию страны и передан владельцу.