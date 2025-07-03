Челябинцу вернули 780 тысяч рублей за навязанные услуги при покупке автомобиля

Отстоять права потребителей в суде помог Роспотребнадзор

Житель Челябинской области покупал машину в кредит. Вместе с автомобилем ему навязали дополнительные услуги более чем на 700 тысяч рублей. Расторгнуть ненужные договоры и вернуть деньги помогли сотрудники Роспотребнадзора, сообщает пресс-служба ведомства.



«При оформлении кредита гражданин был присоединен к договору сервисной программы помощи на дорогах. Кроме того, ему выдали сертификат, подтверждающий Условия безотзывной финансовой защиты. Оба договора потребителю были навязаны продавцом», — отмечают в пресс-службе.

Челябинец направил претензию о возвращении ему уплаченной суммы, но продавец ответил отказом. Тогда автолюбитель пошел за защитой в Роспотребнадзор, а надзорное ведомство — в суд. Два иска были поданы к ООО «Кар Континент» и ООО «Д. С. АВТО».

Тракторозаводский районный суд Челябинска постановил расторгнуть договоры сервисной программы помощи на дорогах и независимой гарантии. Принимая решение, суд опирался на ст. 16 и 32 закона РФ «О защите прав потребителей» и на ст. 779, 782 Гражданского кодекса РФ.

В пользу потребителя суд присудил вернуть уплаченные денежные средства, неустойку, штраф и моральный вред. Общая сумма присужденных денежных средств превысила 780 тысяч рублей.