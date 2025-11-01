Челябинцев ждут две короткие рабочие недели до конца 2025 года

Как будем работать и отдыхать в последние два месяца

Сегодня, 1 ноября, в России завершается шестидневная рабочая неделя. Сегодняшний рабочий день сокращен на один час как предпраздничный — 4 ноября Россия отметит День народного единства. Впереди — три выходных подряд, за которыми последуют всего три рабочих дня. До конца года россиян ждет еще одна короткая рабочая неделя прямо перед длинными новогодними праздниками. Подробнее — в материале ИА «Первое областное».

Предстоящая рабочая неделя будет трехдневной: она продлится с 5 по 7 ноября включительно. Предшествовать ей будут трехдневные выходные с 2 по 4 ноября.

Завершится 2025 год тоже короткой рабочей неделей: перед 31 декабря, который в этом году является выходным и выпадает на среду, работать придется всего два дня: в понедельник и вторник, 29 и 30 декабря.

Новогодние каникулы в 2026 году продлятся 12 дней — с 31 декабря по 11 января включительно. Как ранее отмечал министр труда и социальной защиты России Антон Котяков, таких длинных выходных в стране не было уже много лет.