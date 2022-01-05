Челябинцев ждет ясная и морозная погода

5 января похолодает до минус 24°

В Челябинскую область в среду, 5 января, придет похолодание. Днем температура воздуха минус 19°, в горах и низинах до минус 23°. Вечером столбик термометра опустится до отметки минус 24°. Ночью минус 29°, при прояснении до минус 34°.



В среду большого количества осадков не ожидается, сообщают синоптики. На небе преимущественно ясно, лишь местами облачно с прояснениями и возможен небольшой снег. Ветер юго-западный, с порывами 3-8 м/с. Ночью порывы ветра могут достигать 12 м/с.

Морозы в Челябинской области продержатся недолго. По данным сервиса «Яндекс. Погода», четверг 6 января, будет таким же холодным, а вот в пятницу, 7 января, ожидается потепление до минус 3°.