Челябинцев ждет солнечное и морозное воскресенье

Прогноз погоды на ближайшие дни

В воскресенье, 13 марта, в Челябинске установится солнечная погода. Ясно и морозно будет на протяжении всего дня. Как сообщают синоптики, утром в городе морозно, −17°, а днем воздух прогреется до −15°.



Вечером стоит вновь подготовиться к похолоданию. По данным сервиса «Яндекс. Погода», температура опустится до −21°, ночью −24°. Ветер 13 марта северо-восточный, до 1,5 метров в секунду.

Морозы сохранятся в ближайшие несколько дней. Утром 14 марта до −25 °, а днем −14°. Синоптики предупреждают о небольшом снегопаде в понедельник и вторник. Потепление ожидается лишь к середине недели: в четверг, 17 марта, днем−6−5 градусов.