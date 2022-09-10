Челябинцев ждет пасмурная и прохладная погода

Синоптики также обещают небольшие дожди

Сегодня, 10 сентября, в Челябинске будет пасмурно, ожидается небольшой дождь. В Челябинской области также будет дождливо. Температура воздуха поднимется до +15°C, сообщают синоптики областного Гидрометеоцентра.

Днем в Челябинске столбики термометров покажут от +13 до +15°C. Погода будет облачной с прояснением, пройдет небольшой дождь. Ветер северный от 4 до 9 метров в секунду.

В регионе днем воздух прогреется до +13, +15°C. Облачно с прояснением, в большинстве районов пройдут небольшие осадки преимущественно в виде дождя, на юге до умеренных. Ветер северный, северо-восточный от 4 до 9 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду.