Челябинцев вновь ждут сильные магнитные бури

Метеозависимым придется несладко

Под конец первой недели октября челябинцев ждет нерадостный подарок — магнитные бури мощностью в три балла из пяти возможных. Как рассказали в Лаборатории солнечной астрономии, это связано с выбросом плазмы с Солнца.

Специалисты назвали плазменное облако существенно превышающим средние величины — оно сформировалось из-за мощного взрыва на Солнце. Также бурю долгое время не могли точно спрогнозировать из-за нетипичной формы.

Солнечные массы подойдут к Земле уже сегодня, 3 октября, но первый пик магнитных возмущений ожидается завтра около 11 часов по Москве. Второй пик наступит в ночь с 4-го на 5-е число. Метеозависимых ждут головные боли и слабость.