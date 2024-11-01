Челябинцев угостят блинами с картошкой и грибами во «Вкусно — и точка»

С середины ноября там появится «русское меню»

В ресторане быстрого питания «Вкусно — и точка» новое сезонное меню, которое посвятили русской кухне. Челябинцы смогут попробовать пять новых позиций.

Так, в меню появятся блины с картошкой и грибами, «Арбатские бургеры» с ржаной булочкой (с курицей или говядиной), пунш из брусники и можжевельника и пирожки с клубникой и малиной. Информацию об этом нашему журналисту подтвердили в компании.

Новые позиции назвали в честь разных локаций страны: Кубани, Мурома, Москвы. Например, пунш получил название таежного, а наименование бургера посвятили знаменитой пешеходной улице столицы.

Новое меню появится с середины ноября.