Челябинцев стали чаще приглашать на работу за границу

Востребованы айтишники и менеджеры по продажам

В 2023 году челябинцы, оставившие резюме на hh.ru, стали чаще получать приглашения на работу в другие страны. Об этом в четверг, 13 апреля, сообщает пресс-служба онлайн-платформы рекрутинга.

«За январь-март 2023 года приглашения на иностранные вакансии получили 95,3 тысячи резюме россиян: это на 52% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Отметим, что речь идет именно о вакансии, сама компания-работодатель может быть иностранной или российской»,

— замечают в пресс-службе.

Приглашения в том числе получили 1,4 тысячи соискателей из Челябинской области. Чаще всего это были вакансии из:

— Казахстана (41%);

— Беларуси (21%);

— Грузии (7%);

— Узбекистана (6%);

— Кыргызстана, Турции и США (по 4%);

— Армении (3%);

— Германии, ОАЭ и Китая (по 2%).

За рубежом наиболее востребованы менеджеры по продажам, программисты, дизайнеры, операторы кол-центров, SMM-менеджеры, преподаватели и секретари/ассистенты из России.