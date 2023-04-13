«За январь-март 2023 года приглашения на иностранные вакансии получили 95,3 тысячи резюме россиян: это на 52% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Отметим, что речь идет именно о вакансии, сама компания-работодатель может быть иностранной или российской», — замечают в пресс-службе.
Приглашения в том числе получили 1,4 тысячи соискателей из Челябинской области. Чаще всего это были вакансии из:
— Казахстана (41%);
— Беларуси (21%);
— Грузии (7%);
— Узбекистана (6%);
— Кыргызстана, Турции и США (по 4%);
— Армении (3%);
— Германии, ОАЭ и Китая (по 2%).
За рубежом наиболее востребованы менеджеры по продажам, программисты, дизайнеры, операторы кол-центров, SMM-менеджеры, преподаватели и секретари/ассистенты из России.