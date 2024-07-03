Челябинцев раздражает рабочий дресс-код в летнее время

Но треть южноуральцев никогда его не нарушали

Челябинцы не любят носить в жаркое время года деловые костюмы, закрытые туфли и галстуки. Также в рабочем дресс-коде их смущают жесткие рамки в выборе цветовой гаммы. Такие данные предоставили эксперты Авито.

Так, почти треть опрошенных не любят неудобные предметы одежды в летнее время: туфли вместо кроссовок, обязательный галстук, колготки для женщин. Также 17% челябинцев недовольны однообразием разрешенных в офис вещей.

Но не нравится южноуральцам и то, что многие не придерживаются дресс-кода летом. Четверть женщин раздражает, когда другие представительницы прекрасного пола приходят в коротких платьях, юбках или шортах, сланцах и тапочках. Также общественность не одобряет глубокое декольте, прозрачные вещи, рваные джинсы и майки.

Мужчины отметили, что самое раздражающее на работе — когда коллеги приходят в пляжной обуви, шортах, а девушки — с ярким макияжем или обилием парфюма.

При этом 31% челябинцев никогда не нарушал дресс-код на работе, а 41% делал это редко. Почти 40% опрошенных считают, что соблюдать правила в одежде важно даже летом.