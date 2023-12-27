Челябинцев просят убрать брошенные на дороге автомобили

Личный транспорт в крайней правой полосе затрудняет уборку и провоцирует заторы

Личные автомобили, брошенные челябинцами в правой полосе дорог, оказывают большое влияние на затруднения движения и мешают нормально почистить проезжую часть. Дорожники просят убрать машины и пока воздержаться от поездок.

«Это не просто сужает проезжую часть, но и мешает дорожным службам проводить расчистку и вывоз снега. В такие дни рекомендуется минимизировать количество поездок на личном транспорте, это позволит быстрее устранить последствия снегопада и нормализовать движение», — говорят дорожники.

Напомним, в минувшие сутки в южноуральской столице выпала месячная норма осадков, и аномальное количество снега не могло не повлиять на осложнение движения общественного транспорта. Для устранения последствий удара стихии уборочная техника работает в круглосуточном режиме.

Так, за ночь с улиц Челябинска на полигон было вывезено более 8 тысяч кубометров снега; сегодня с утра на расчистку дорог, тротуаров и остановок были выведены порядка 300 тракторов и снегоуборочных машин и около 600 рабочих.