Челябинцев просят сообщать в мэрию о незаконных надписях на домах

Число настенных посланий растет с каждым днем

Глава Челябинска Наталья Котова призвала бороться с несанкционированными надписями на домах. Только за неделю в одном Тракторозаводском районе закрасили 14 надписей. Речь идет о ссылках на незаконные сайты, ругательствах и прочих творческих порывах челябинцев, которые оставляют на домах, гаражах и заборах.

«Жителям города — если видите такие факты, не оставайтесь равнодушными, направляйте информацию или звоните в администрацию города либо в УВД. Потому что, правда, замечательные объекты начинают портить этими надписями, а когда их начинаешь закрашивать, вид объекта меняется», — подчеркнула Наталья Котова.

С наступлением лета число таких надписей заметно возросло. К ликвидации несанкционированных рисунков будут подключать управляющие компании. Также жителям города напомнили о штрафах за несанкционированные граффити.