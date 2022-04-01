Челябинцев просят сообщать о сливе отходов в колодцы и ливневки города

Обращение можно направить в мэрию и предприятие «ПОВВ»

В Челябинске водители автомобилей продолжают сливать в колодцы и ливневки бытовые отходы. Специалисты бьют тревогу, ведь, помимо серьезных проблем для центральных сетей, отходы могут попасть в водоемы города и создать экологическую угрозу. В МУП «ПОВВ» попросили челябинцев сообщать на предприятие о подобных фактах незаконного слива нечистот.

Слив в центральные сети клеевых и маслосодержащих отходов может привести к полной блокировке работы городской канализации. Жидкие отходы при неправильном сливе в неположенных местах могут выйти на поверхность и стать не только источником неприятного запаха, но и создать угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний.

«Мы просим жителей города не оставаться в стороне от этой проблемы. Для того чтобы факт незаконного слива был зафиксирован, автомобиль нужно заснять во время нарушения. На фотографии или видео должен быть четко виден номер машины, у которой опущен шланг-гофра в колодец»,— отмечают в МУП «ПОВВ».

За каждый факт незаконного слива отходов нарушителям грозит штраф, размер которого зависит от степени нанесенного ущерба — до 50 тысяч рублей.

Материалы правонарушения необходимо передать в адрес МУП «ПОВВ»: по единому номеру контактного центра 8 (351) 214-00-14, по электронной почте povv@voda.uu.ru. Также обращение можно направить на электронный адрес управления благоустройства blago@cheladmin.ru.

Глава Челябинска Наталья Котова поручила поставить эту ситуацию на контроль.

Ранее в центре Челябинска местный житель обнаружил, что в реку Миасс течет канализация с явным запахом жидких бытовых отходов. По данным регионального Минэкологии, из трубы вытекает ливневая канализация, а в происхождении запаха нечистот придется разобраться.

