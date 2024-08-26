Челябинцев просят нести в зоопарк старые тетради на растерзание животным

Таким образом хищники развлекаются

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Челябинский зоопарк объявил необычную акцию перед началом учебного года. Ребятам и их родителям предложили принести на растерзание животным старые исписанные тетради и дневники. Торжественная передача «игрушек» зверям пройдет 1 сентября, сообщили в пресс-службе зоопарка.

«Почему к нам, а не в макулатуру? Мы хотим испытать невыносимое удовольствие, глядя, как львы или тигры с упоением рвут на части этот источник родительской нервозности», — рассказали в зоопарке.

Старые тетради и дневники просят оставлять на кассе зоопарка в специальной коробке. Принимать их будут до 29 августа включительно.

Несколько дней у сотрудников зоопарка уйдет на то, чтобы вытащить из бумажных изделий металлические скобы. В противном случае животные могут пораниться. Участники акции могут сделать это самостоятельно перед сдачей тетрадей в зоопарк.