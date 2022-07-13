Челябинцев просят помочь восстановить храм после пожара на Успенском кладбище

В епархии рассказали подробности происшествия

Челябинцев просят помочь в восстановлении храма Успения Пресвятой Богородицы, где 13 июля произошел пожар. По словам настоятеля, выгорела крыша храма, пострадал иконостас, уничтожены система отопления и электрическая проводка, а стены и алтарь покрыты копотью. Объявлен сбор средств, сообщили в пресс-службе челябинской епархии.

По словам настоятеля протоиерея Валерия Числова, сначала вспыхнуло административное здание Успенского кладбища, которое стояло вплотную к храму. Позже огонь перекинулся на крышу.

«В пятом часу утра пожарные, которых вызвал наш сторож, уже были на месте. Они пытались отсечь огонь от храма. Но ввиду сильного возгорания здание серьезно пострадало. Иконы и другие святыни благодаря пожарным были вынесены из храма в безопасное место», — рассказал отец Валерий.

Напомним, на месте работали сотрудники МЧС. Им удалось вынести из пожара 98 икон. В результате ЧП никто из людей не пострадал.