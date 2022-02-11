Челябинцев просят оценить благоустройство городских мест отдыха

Опрос проводит управление архитектуры Челябинска

Управление архитектуры Челябинска просит горожан оценить благоустройство мест отдыха, проведенное за последние два года. Соответствующее сообщение 10 февраля опубликовала пресс-служба.

Отмечается, что в течение двух лет челябинская администрация применяла новые подходы в благоустройстве территорий. Теперь архитекторам важно узнать, что из этого горожане приняли хорошо, а какие решения оказались неверными. Для этого управление архитектуры предлагает заполнить анкеты по тем пространствам, которые горожане посетили после облагораживания в 2021 году.

Предлагается рассказать об опыте посещения семи общественных пространств:

1. Набережная у «Мегаполиса»: forms.gle/LvMfVqi2foBVZGGQ9

2. Набережная у филармонии и сквер Искусств: forms.gle/M3pp7AuGyPCxkTNX6

3. Прогулочный путь в парке Пушкина: forms.gle/zyf2sgDS3F3DF4T16

4. Пешеходная зона на Комсомольском проспекте между улицей Красного Урала и домом № 36: forms.gle/JLReeeoNyfBCXRwWA

5. Сквер «Сигнал»: forms.gle/aRLXHjjysmMqiUTA7

6. Сквер на пересечении 50-летия ВЛКСМ и шоссе Металлургов: forms.gle/pigErYsgriwi2HnL8

7. Сквер в поселке Локомотивном: forms.gle/rzz8mAtbw3XgNJyMA



Градостроители в анкетах спрашивают у челябинцев, как часто они приходят в эти общественные пространства и насколько далеко при этом живут. Есть вопросы о целях посещения, о положительных и отрицательных чертах пространства. Также пользователю предлагают выбрать недостающие в конкретном месте элементы инфраструктуры: общественные туалеты, площадки для выгула собак, сцены.

В управлении архитектуры подчеркивают, что опрос продлится до 20 февраля.

Напомним, в начале февраля в челябинский Арт-сквер вернули стеклянную композицию с деревьями. Ранее она была демонтирована. Как пояснили в администрации города, арт-объект убрал подрядчик для реставрации и устранения недостатков.

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