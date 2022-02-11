Управление архитектуры Челябинска просит горожан оценить благоустройство мест отдыха, проведенное за последние два года. Соответствующее сообщение 10 февраля опубликовала пресс-служба.
Отмечается, что в течение двух лет челябинская администрация применяла новые подходы в благоустройстве территорий. Теперь архитекторам важно узнать, что из этого горожане приняли хорошо, а какие решения оказались неверными. Для этого управление архитектуры предлагает заполнить анкеты по тем пространствам, которые горожане посетили после облагораживания в 2021 году.
Предлагается рассказать об опыте посещения семи общественных пространств:
1. Набережная у «Мегаполиса»: forms.gle/LvMfVqi2foBVZGGQ9
2. Набережная у филармонии и сквер Искусств: forms.gle/M3pp7AuGyPCxkTNX6
3. Прогулочный путь в парке Пушкина: forms.gle/zyf2sgDS3F3DF4T16
4. Пешеходная зона на Комсомольском проспекте между улицей Красного Урала и домом № 36: forms.gle/JLReeeoNyfBCXRwWA
5. Сквер «Сигнал»: forms.gle/aRLXHjjysmMqiUTA7
6. Сквер на пересечении 50-летия ВЛКСМ и шоссе Металлургов: forms.gle/pigErYsgriwi2HnL8
7. Сквер в поселке Локомотивном: forms.gle/rzz8mAtbw3XgNJyMA
Градостроители в анкетах спрашивают у челябинцев, как часто они приходят в эти общественные пространства и насколько далеко при этом живут. Есть вопросы о целях посещения, о положительных и отрицательных чертах пространства. Также пользователю предлагают выбрать недостающие в конкретном месте элементы инфраструктуры: общественные туалеты, площадки для выгула собак, сцены.
В управлении архитектуры подчеркивают, что опрос продлится до 20 февраля.
Напомним, в начале февраля в челябинский Арт-сквер вернули стеклянную композицию с деревьями. Ранее она была демонтирована. Как пояснили в администрации города, арт-объект убрал подрядчик для реставрации и устранения недостатков.
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