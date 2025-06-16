Челябинцев просят беречь себя от теплового удара

Роспотребнадзор рассказал, для кого экстремальная жара смертельно опасна

Экстремальная жара, которая длится в Челябинской области уже больше недели, может спровоцировать тепловой удар. О том, для кого высокие температуры смертельно опасны, рассказали в Роспотребнадзоре.

Тепловым ударом называют состояние гипертермии. Причины перегрева организма две: длительное тепловое воздействие и недостаточная скорость приспособления организма к неблагоприятным условиям внешней среды. Также развитию теплового удара может способствовать прием некоторых препаратов, в том числе антидепрессантов, амфетаминов, а также алкоголя и наркотических средств.

«Тепловым ударам подвержены люди с гипертонией и сердечно-сосудистыми заболеваниями, патологиями щитовидной железы, сахарным диабетом и вегетососудистой дистонией, с бронхиальной астмой, нервно-психическими заболеваниями, анорексией, циррозом, гепатитом, ангидрозом и гипергидрозом. К числу неблагоприятных факторов, увеличивающих риск получения теплового удара, относят избыточный вес, нарушения метаболизма, возраст менее 6—7 лет, пожилой возраст и период беременности», — рассказали в Роспотребнадзоре.

Также риск теплового удара повышается во время занятий спортом, при повышенной влажности воздуха и сильном обезвоживании.

Перегрев организма, в свою очередь, может сопровождаться нарушением работы различных органов и систем. Симптомы теплового удара — температура, покраснение кожи, учащение пульса и дыхания, головная боль, головокружение, шум в ушах и тошнота. Возможна потеря сознания.

Чтобы помочь пострадавшему, надо перенести его в прохладное место, снять лишнюю одежду, обеспечить доступ свежего воздуха, побрызгать холодной водой на лицо, положить прохладный компресс на голову, грудь, шею и обильно напоить — водой, минералкой, некрепким чаем (помните: алкоголь, крепкий чай или кофе могут ухудшить состояние пострадавшего и спровоцировать усугубление нарушений сердечной деятельности).

Для профилактики теплового удара рекомендуется в жару избегать повышения физической нагрузки, а также усиленных занятий спортом и пить как можно больше жидкости.