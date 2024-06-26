Челябинцев призывают закрашивать рекламу наркотиков на домах

Для этого нужен только баллончик с краской и заявка

В Челябинске стартовала акция «Чистое пространство»: горожане и активисты центра «ОНИС» вышли с баллончиками, чтобы раскрасить дома. Цель акции — не испортить внешний облик зданий, а перекрыть надписи, рекламирующие запрещенные вещества. Об акции рассказали в администрации города.

Приурочили акцию к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. Неравнодушные жители города за день уничтожили 50 таких надписей только в одном, Советском, районе.

Проект продлится до октября этого года. Принять участие сможет любой челябинец, столкнувшийся с подобными надписями в своих дворах. Подробности — на портале организаторов.

Напомним, мероприятие приурочено к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. О других мероприятиях программы – здесь.