Челябинцев призывают присоединиться к экологической акции «Синичка-74»

И помочь зимующим птицам, сделав и установив кормушки

В Челябинской области продолжается масштабная добровольческая акция «Синичка-74», направленная на поддержку птиц в сложный зимний период. Инициатива, которая продлится до 31 марта 2026 года, уже объединила сотни жителей региона, сообщает региональный минэкологии.

С наступлением холодов и формированием устойчивого снежного покрова многие виды птиц, особенно мелкие, такие как синицы, сталкиваются с острой нехваткой корма. По данным орнитологов, в сильные морозы до 70% пернатых может погибнуть именно от голода, поскольку естественные источники пищи становятся недоступными. Организм мелких птиц теряет тепло очень быстро, и для выживания им необходимо потреблять за день количество пищи, превышающее их собственный вес.

В рамках акции «Синичка-74» южноуральцам предлагается изготовить и установить кормушки во дворах, скверах, на территориях школ и детских садов. Уже два месяца в регионе появляются креативные и яркие «птичьи столовые», которые не только помогают пернатым, но и украшают городские пространства.

Что нужно для того, чтобы принять участие в акции? Изготовить кормушку для птиц, установить ее в разрешенном месте и обеспечить регулярную подкормку, сфотографировать кормушку и кратко рассказать о ней в социальных сетях, сопроводить публикацию хештегом #Синичка74, а также заполнить регистрационную форму участника акции по ссылке.

Акция проводится в рамках целей национального проекта «Экологическое благополучие». Все участники получат сертификаты от министерства экологии Челябинской области, а самые активные будут отмечены благодарственными письмами ведомства. Присоединиться к доброму делу и помочь птицам пережить зиму может каждый житель региона.