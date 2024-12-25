Челябинцев призвали сообщать о парковках возле контейнерных площадок

Автомобилистам грозят штрафы до 200 тысяч рублей

В Челябинске из-за припаркованных автомобилей спецтехника не может вывезти мусор с контейнерных площадок. В мэрии города призвали не оставлять машины на подъезде к мусоркам, напомнили о суммах штрафов и попросили сообщать о нерадивых автомобилистах в местное управление благоустройства.

200 тысяч рублей может достигнуть штраф за парковку возле контейнерной площадки. Это максимальная санкция для юрлиц. Физлицам, чей автомобиль блокирует проезд спецтехники, придется уплатить от 1 до 5 тысяч рублей, должностным — до 30 тысяч рублей. К тому же авто могут отправить на штрафстоянку.

«Если вы стали свидетелем факта подобного нарушения, сообщите о нем в управление благоустройства на электронную почту blago@cheladmin.ru. В обращении необходимо указать дату, время и точный адрес, а также приложить фото автомобиля, создающего помехи, с читаемым госномером», — попросили в администрации города.

Напомним, в Челябинске до сих пор борются с последствиями снегопада. Ранее комитет дорожного хозяйства сообщил информагентству, что с начала зимнего сезона из города вывезли более 70 тысяч куб. м снега.