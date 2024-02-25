Челябинцев призвали не смывать влажные салфетки в унитаз

Они могут привести к крупным коммунальным ЧП

Администрация Челябинска призвала жителей не смывать влажные салфетки в унитаз, поскольку они не растворяются в воде и наглухо забивают трубы. Из-за этого канализационные массы выходят наружу, а также происходят крупные коммунальные аварии, которые могут оставить без воды целый район. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

«Салфетки наглухо забивают трубы, и канализационные массы выходят наружу. Ломаются дорогостоящие насосы. Влажные салфетки — это не туалетная бумага, они не растворяются в воде»,— напомнили в городской администрации.

Мэрия также опубликовала фотографии, на которых запечатлено огромное количество салфеток, извлеченных из канализационных труб.