Челябинцев пригласили присоединиться к Всероссийской акции «Минута молчания» 22 июня

Она пройдет в 14:15 по местному времени

Сегодня, 22 июня, в День памяти и скорби Челябинская область присоединится к Всероссийской акции «Минута молчания». Она пройдет в память о миллионах людей, погибших в годы Великой Отечественной войны, сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

«Сегодня в 14:15 будет прервано вещание в эфире телевидения и радио. К акции могут также присоединиться все неравнодушные. Остановитесь и молча вспомните тех, кому мы обязаны своей жизнью и свободой»,— сообщили в правительстве.

Именно это время было выбрано потому, что 22 июня 1941 года в 12:15 по московскому времени в эфир вышло обращение к гражданам СССР о нападении нацистской Германии.

Напомним, в Великой Отечественной войне погибло 26,6 миллиона советских граждан, большая часть из которых — мирные жители. Из Челябинской области на передовую ушло 324 тысячи человек. Звание Героя Советского Союза и полными кавалерами орденов Славы были удостоены более двухсот южноуральцев.