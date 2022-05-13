Челябинцев приглашают стать звездами театра за пять дней

﻿Экспериментальный спектакль поставят московские режиссеры

В Челябинске с 15 по 19 июня пройдут Дни инклюзивного театра «Мечтай». В течение пяти дней под руководством опытных московских педагогов и режиссеров все желающие южноуральцы от 16 до 35 лет, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, прокачают актерский потенциал и сыграют в экспериментальных постановках перед большим числом зрителей. Об этом ИА «Первое областное» сообщила директор по развитию региональной общественной организации «Наше место» Наталья Кузнецова.

«Давно хотелось попробовать формат постановки спектаклей в рамках кратковременного интенсива: через плотное погружение ребят в театр, в работу с телом и голосом. Это что-то очень настоящее и искреннее, рожденное здесь и сейчас. Надеюсь, что у нас все получится, и призываю всех, кто хочет окунуться в эту атмосферу, смело подавать заявку!» — рассказала Наталья Кузнецова.

Для участия приглашаются все желающие раскрыть творческий потенциал. Питание и проживание оплачивают организаторы театральной лаборатории — клуб для молодежи с инвалидностью «Наше место». Заявки принимаются до 15 мая на почту vivat-dobro@mail.ru.

В рамках театральной лаборатории будет показано два премьерных спектакля на площадке бизнес-отеля «ПаркСити» и малой сцене Театра драмы имени Наума Орлова: для детей и аудитории старше 16 лет. Работать с артистами будут опытные московские педагоги и режиссеры Интегрированного театра «Круг II». Специалисты этого театра больше 20 лет создают спектакли с участием людей с инвалидностью.

Специальный гость события — театр неслышащих актеров «Недослов» из Москвы. «Зрителями спектаклей станут семьи, воспитывающие особенных деток, школьники, студенты и ценители театрального искусства», — уточнила Наталья Кузнецова.

Проект «Дни инклюзивного театра „Мечтай!“» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.