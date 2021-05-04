Челябинцев приглашают пройти обследование кожи

На Южном Урале объявили месяц борьбы с кожными заболеваниями

Жителей Челябинской области приглашают пройти обследование злокачественных и доброкачественных образований кожи. Такая акция пройдет в рамках месяца борьбы с кожными образованиями. Его объявили в областном кожно-венерологическом диспансере.

Отмечается, что тема образований на коже является актуальной для южноуральцев. Похожая акция уже проходила в феврале. Тогда ее участниками стали более 800 человек.

«В преддверии Дня диагностики меланомы мы предлагаем вам бесплатно пройти обследование в нашем учреждении. Врачи помогут решить проблему раз и навсегда, а в случае раннего выявления меланомы сохранят не только здоровье, но и вашу жизнь», — отметил главный врач Челябинского областного клинического кожно-венерологического диспансера Олег Зиганшин.

Акция пройдет 11 и 12 мая в областном клиническом кожно-венерологическом диспансере на ул. Яблочкина, 24. Помимо Челябинска она пройдет Златоусте, Сатке и Троицке

Добавим, 24 мая пройдет Всемирный день диагностики меланомы. Это одна из самых агрессивных форм злокачественных опухолей у человека. Она обладает быстрым ростом и высоким потенциалом к метастазированию.

Специалисты призывают регулярно следить за родинками. Также следует обращаться к специалистам, если образование на коже асимметричное, имеет неровные границы, неоднородный цвет, размер больше шести миллиметров и если оно меняет форму и окраску.