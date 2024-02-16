Челябинская городская поликлиника № 8 приглашает жителей города проверить репродуктивное здоровье, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.
Все желающие смогут пройти профилактический осмотр и дополнительные обследования у специалистов по гинекологии и урологии.
«Так как 2024 год объявлен в России Годом семьи и сохранения традиционных семейных ценностей, в сфере здравоохранения также появятся нововведения, планируется введение в диспансеризацию дополнительных обследований для оценки репродуктивного здоровья», — рассказала главврач ГКП № 8 Ксения Засекина.
На обследовании челябинцы получат информацию о своем репродуктивном здоровье, профилактике инфекций и правилах здорового образа жизни.
Кроме того, в поликлинике пройдет мастер-класс по самообследованию молочных желез.
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