Челябинская городская поликлиника № 8 приглашает жителей города проверить репродуктивное здоровье, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.

Все желающие смогут пройти профилактический осмотр и дополнительные обследования у специалистов по гинекологии и урологии.

«Так как 2024 год объявлен в России Годом семьи и сохранения традиционных семейных ценностей, в сфере здравоохранения также появятся нововведения, планируется введение в диспансеризацию дополнительных обследований для оценки репродуктивного здоровья», — рассказала главврач ГКП № 8 Ксения Засекина.
На обследовании челябинцы получат информацию о своем репродуктивном здоровье, профилактике инфекций и правилах здорового образа жизни.

Кроме того, в поликлинике пройдет мастер-класс по самообследованию молочных желез.