27 апреля все желающие могут поучаствовать в Марафоне чистоты, который пройдет по всей стране. В каждом районе Челябинска будут организованы массовые субботники.
Выбирайте удобное для вас место и приходите на субботник в 13:30.
Так, в Металлургическом районе коллективная уборка состоится в сквере напротив ДК строителей, в Советском — в скверах по улице Орджоникидзе, на Свободы, 92а, а также на пешеходной зоне по четной стороне улицы Свободы — от Плеханова до Орджоникидзе.
В Ленинском районе массовый субботник стартует на «Плодушке» (в районе улиц Бобруйской, Энергетиков, Гранитной и Агалакова), на «северке» — в парке «Северо-Западном», лесном массиве в границах улиц Молдавской, Захаренко и Краснопольского проспекта, а также на Набережной реки Миасс на пересечении улиц Молодогвардейцев и Университетской Набережной.
В Тракторозаводском районе уборка пройдет у ДК «Смена».
В Парковом-2, у пруда Кардиоцентра, субботник начнется в 16:00.
Всем необходимым инвентарем обеспечат организаторы.
Некоторые из этих территорий были благоустроены в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». На точках проведения субботников будут работать волонтеры, у которых можно отдать свой голос за объекты, которые преобразятся в 2025 году. Напомним, что голосование продлится до 30 апреля.
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