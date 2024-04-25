27 апреля все желающие могут поучаствовать в Марафоне чистоты, который пройдет по всей стране. В каждом районе Челябинска будут организованы массовые субботники.

Выбирайте удобное для вас место и приходите на субботник в 13:30.

Так, в Металлургическом районе коллективная уборка состоится в сквере напротив ДК строителей, в Советском — в скверах по улице Орджоникидзе, на Свободы, 92а, а также на пешеходной зоне по четной стороне улицы Свободы — от Плеханова до Орджоникидзе.

В Ленинском районе массовый субботник стартует на «Плодушке» (в районе улиц Бобруйской, Энергетиков, Гранитной и Агалакова), на «северке» — в парке «Северо-Западном», лесном массиве в границах улиц Молдавской, Захаренко и Краснопольского проспекта, а также на Набережной реки Миасс на пересечении улиц Молодогвардейцев и Университетской Набережной.

В Тракторозаводском районе уборка пройдет у ДК «Смена».

В Парковом-2, у пруда Кардиоцентра, субботник начнется в 16:00.

Всем необходимым инвентарем обеспечат организаторы.

Некоторые из этих территорий были благоустроены в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». На точках проведения субботников будут работать волонтеры, у которых можно отдать свой голос за объекты, которые преобразятся в 2025 году. Напомним, что голосование продлится до 30 апреля.