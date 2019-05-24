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Челябинцев приглашают присоединиться к общегородскому крестному ходу

Мероприятие организовано ко Дню славянской письменности и культуры.
сегодня в 13:48
  |  Общество

В Челябинске состоится общегородской крестный ход, организованный Челябинской епархией ко Дню славянской письменности и культуры. 26 мая принять участие в нем приглашают всех желающих, неравнодушных к судьбе наследия Кирилла и Мефодия, а также отечественной словесности.

Воскресное утро начнется с Божественной литургии, которую митрополит Челябинский и Миасский Григорий совершит в Свято-Симеоновском кафедральном соборе. После нее, в 11:30, начнется общегородской крестный ход. В молитвенном шествии примут участие священники и прихожане всех челябинских храмов, представители различных общественных объединений. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе правительства Челябинской области.

Начнется крестный ход от Свято-Симеоновского храма по адресу улица Кыштымская, 32, через Свердловский проспект до Александро-Невской церкви на Алом поле, где будет совершен праздничный молебен.

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