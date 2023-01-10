Челябинцев приглашают принять участие во всероссийском конкурсе на лучший зимний двор

Заявки принимают на одноименном сайте до 28 февраля

В России проходит конкурс на лучший зимний двор. Принять участие в нем могут и жители Челябинской области, а также южноуральские предприниматели. Заявки принимаются до 28 февраля на сайте конкурса.

Для того чтобы принять участие в конкурсе, необходимо написать небольшое эссе и приложить фотографию двора на сайте. Победителей определят в трех номинациях: «Лучшее зимнее мероприятие во дворе», «Лучшая зимняя дворовая инфраструктура» и «Лучшее зимнее оформление двора». Количество победителей в каждой номинации определят члены организационного комитета.

С 28 февраля до 15 марта будет длиться народное голосование. С 16 марта комиссия начнет подводить итоги. Результаты конкурса станут известны в конце марта или начале апреля. Тогда же состоится награждение победителей.

Конкурс направлен на поиск лучших практик благоустройства городской среды.