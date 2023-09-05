Челябинцев приглашают принять участие во всероссийском конкурсе «Это у нас семейное»

Победители получат сертификаты на улучшение жилищных условий

В России стартовала регистрация участников конкурса «Это у нас семейное». Подать заявку на участие и присоединиться к проекту президентской платформы «Россия — страна возможностей» может любая семья, объединившись в команду. Итоги конкурса будут подведены в следующем году. Победители получат сертификаты на улучшение жилищных условий и смогут отправиться в путешествие по России. Не останутся без призеров от партнеров и многие другие участники конкурса, сообщается на сайте АНО «Россия — страна возможностей».

«Это у нас семейное» — новый проект президентской платформы «Россия — страна возможностей», в котором могут участвовать семьи с детьми. В самом начале первой учебной недели о нем расскажут всем школьникам России во время классного часа «Разговоры о важном». Накануне, 1 сентября, в рамках открытого урока «Разговор о важном» в Мастерской управления «Сенеж» Президент РФ Владимир Путин анонсировал старт конкурса.

«На площадке „Россия — страна возможностей“ много проектов, они все очень интересные, но нет одного, который, на мой взгляд, был бы самым интересным, широким и народным в прямом смысле этого слова. Такой соревновательный проект на уровне семей был бы крайне востребованным и был бы, наверняка, очень интересным», — рассказал Владимир Путин.

В первые часы после старта регистрации об участии в проекте «Это у нас семейное» заявило более ста семей из 64 регионов РФ, вместе с россиянами в команды вошли их родственники из Белоруссии, Египта, Молдовы. Самым младшим конкурсантам — по шесть лет, и таких детей уже более тридцати. Самому старшему члену семьи — 101 год, это прабабушка из Белгородской области. Самая большая, на данный момент, это команда Плотниковых из Оренбургской области, она состоит из 10 членов семьи, включая шестерых детей.

Прием заявок открыт на сайте этосемейное.рф. Регистрация участников конкурса продлится до 4 ноября 2023 года. В нем могут принять участие команды из четырех и более родственников, среди которых есть представители не менее трех поколений. Например, дети от 6 до 17 лет, родители или законные представители, а также бабушки, дедушки или другие члены семьи.

Конкурс «Это у нас семейное» состоит из нескольких этапов, включая дистанционный этап и окружные полуфиналы, и завершится летом 2024 года большим финалом в Москве, где соберутся 300 семей со всей страны.

Соорганизаторами конкурса «Это у нас семейное» выступают Росмолодежь и Российское движение детей и молодежи «Движение первых» при участии Российского общества «Знание» и АНО «Больше, чем путешествие».