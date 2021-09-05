Челябинцев приглашают принять участие в создании логотипа города

Желающим нужно написать от руки слово «Челябинск» и загрузить на сайт проекта

Главный архитектор Челябинска Павел Крутолапов приглашает горожан принять участие в создании уникального логотипа города. Подробности он написал на своих страницах в социальных сетях.

«Приглашаю стать частью города! Napoleon IT и „Челябдизайн“ приглашают вас поучаствовать в создании уникального логотипа Челябинска, аналогов которому нет в мире! При помощи искусственного интеллекта мы напишем имя города, совместив надписи „Челябинск“, сделанные руками тысяч горожан»,— рассказал Павел Крутолапов.

До 10 сентября всем желающим жителям Челябинска и тем, кто просто любит столицу Южного Урала, необходимо от руки написать слово «Челябинск» и отправить его организаторам на сайте chel-slovo.ru. 11 сентября участники хакатона создадут алгоритм, который объединит все варианты в один, а дизайнеры превратят это в логотип.

Также челябинцев приглашают принять участие в самом хакатоне 11 сентября. Подать заявку также можно на сайте chel-slovo.ru.