Челябинцев приглашают принять участие в организации шествия «Бессмертного полка»

Ежегодно соорганизаторами мероприятия становятся сотни добровольцев

Жителей Челябинска приглашают принять участие в организации традиционного шествия «Бессмертного полка», которое пройдет 9 мая в столице Южного Урала. Волонтеры будут поделены на функциональные группы в зависимости от навыков и предпочтений, сообщили 26 апреля в пресс-службе регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».

Для того чтобы стать соорганизатором шествия, всем желающим необходимо зарегистрироваться на сайте движения «Волонтеры Победы», ознакомиться с правилами и условиями участия и пройти необходимое обучение. Добровольцам обещают незабываемые эмоции и уникальный опыт организации одного из крупнейших мероприятий.

«В 2022 году народное шествие „Бессмертного полка“ пройдет в традиционном формате. Два года очный формат не проводился, и нам всем его не хватало. Это непередаваемая атмосфера, эмоции, когда ты идешь плечом к плечу с людьми, для которых Великая Победа не просто страница в истории, поешь военные песни, от которых мурашки по коже, — это не заменит ничего», — поделилась руководитель движения «Волонтеры Победы» в Челябинской области Екатерина Баймухаметова.

Сбор пройдет около главного корпуса ЮУрГУ, время участникам движения сообщат дополнительно.

Подробнее о шествии «Бессмертного полка» читайте в нашем материале.