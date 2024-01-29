В России стартовал марафон экопривычек в рамках «Дня экологии» на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Для участия в нем нужно снять видеоролик со своей бережливой привычкой и опубликовать в соцсети «ВКонтакте». Марафон продлится до 8 февраля, сообщает пресс-служба правительства России.
«Призываю всех и каждого делиться своим опытом внедрения экологических привычек, ведь это действительно несложно. С большим удовольствием начну с себя. Мы с семьей разделяем отходы, бережем воду и электроэнергию, даем вещам вторую жизнь. А еще, приходя в магазин, я обращаю отдельное внимание на то, как упакован товар», — рассказала вице-премьер Виктория Абрамченко.
По итогам марафона будет создан обучающий видеоролик по внедрению экопривычек. Его покажут на Всемирном фестивале молодежи.
Организаторами являются Росмолодежь и всероссийское движение «Экосистема», созданное по поручению президента России Владимира Путина.
Напомним, что продвижение экопроектов Челябинской области представили на ВДНХ. Челябинск и Магнитогорск в числе 12 городов страны участвуют в федеральном проекте «Чистый воздух». Глава региона Алексей Текслер рассказал о проведенной работе и достигнутых результатах.
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