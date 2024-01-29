Челябинцев приглашают принять участие в марафоне экопривычек

Он продлится до 8 февраля

«Призываю всех и каждого делиться своим опытом внедрения экологических привычек, ведь это действительно несложно. С большим удовольствием начну с себя. Мы с семьей разделяем отходы, бережем воду и электроэнергию, даем вещам вторую жизнь. А еще, приходя в магазин, я обращаю отдельное внимание на то, как упакован товар»,

— рассказала вице-премьер Виктория Абрамченко.