Челябинцев приглашают принять участие в фотоконкурсе «Челябинск Многонациональный»

Фотографии можно сделать на любую из пяти предложенных тем

Жителей Челябинска приглашают принять участие в VIII городском фотоконкурсе «Челябинск Многонациональный», целью которого является популяризация культурных традиций народов, проживающих на территории города. Победителей творческого состязания ждут памятные призы, сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

Для участия в конкурсе необходимо сделать фото на одну из пяти предложенных тем, среди которых:

«Моя семья — мои культурные традиции» — портреты разных поколений в одном кадре с максимальным отображением национальной идентичности народов;

«День народного единства: Челябинск — многонациональный» — жанровые сцены, рассказывающие о взаимоотношениях представителей различных национальностей;

«Традиции и обычаи народов» — фотографии, рассказывающие об обычаях и праздниках, национальных ремеслах народов;

«Вера в XXI веке» — фотографии, рассказывающие о религиозных практиках и традициях народов или межконфессиональном диалоге и религиозной жизни города;

«Челябинск без границ» — снимки, отражающие собственный взгляд автора на положение иностранных граждан в России либо факты из жизни иностранных студентов, мигрантов или беженцев.

Фотографию вместе с заявкой на участие необходимо отправить до 20 сентября на электронную почту mky_centr_foto@mail.ru или предоставить в МКУ «Центр народного единства», расположенному на улице Салютной, 22.

Победители получат ценные памятные призы и размещение работ на фотовыставке, которая будет организована по окончании конкурса до конца 2022 года.

По всем вопросам можно обратиться по номеру 8 (351) 225-29-66 или электронной почте mky_centr_foto@mail.ru.