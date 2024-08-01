Челябинцев приглашают познакомиться с многообразием местных продуктов на «АГРО‑2024»

Юбилейная 30-я областная универсальная агропромышленная выставка-ярмарка пройдет у ледовой арены «Трактор» 21—23 августа

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ХХХ областная универсальная агропромышленная выставка-ярмарка «АГРО-2024» пройдет возле ледовой арены «Трактор» 21-23 августа.



Сыры, мед, мясные изделия и птица, овощи и ягоды, уже полюбившиеся за много лет, и последние новинки представят на «АГРО-2024» крупные агропредприятия, фермерские хозяйства и муниципальные районы области. Настоящий гастрономический праздник ждет жителей южноуральской столицы на выставке-ярмарке. Местную продукцию можно будет не только купить, но и попробовать.

А еще – увидеть выдающиеся виды племенных животных, разводимых в животноводческих хозяйствах региона, и познакомиться с новыми и популярными моделями современной сельскохозяйственной техники.



Также в рамках расширения межрегионального сотрудничества в выставке-ярмарке примут участие предприятия и организации Алтайского края. Они презентуют свою сельскохозяйственную и продовольственную продукцию в рамках коллективного стенда.

Челябинская область — это многообразие не только вкусов, но и культур. Представители муниципальных районов познакомят посетителей выставки с традициями народов Южного Урала через творческие номера и презентации образцов декоративно-прикладного искусства в рамках фольклорно-гастрономического фестиваля «Урал сельскохозяйственный».

По традиции в рамках выставки-ярмарки пройдет дегустационный конкурс качества производимой продукции. Экспертный совет оценит образцы, предоставленные участниками, по итогам экспертизы лучшие производители будут отмечены медалями выставки.



Завершит мероприятие церемония награждения участников выставки-ярмарки и победителей̆ конкурсов.

Вход на выставку-ярмарку бесплатный, по предварительной регистрации на сайте clck.ru/3CCdSo.

Время проведения: 21-23 августа 2024 г., время работы выставки-ярмарки — 10:00 — 18:00.

Место проведения: Челябинск, площадка перед ледовой ареной «Трактор».

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