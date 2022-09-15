Челябинцев приглашают поучаствовать в «Лиге Лекторов»

Победители получат 500 тысяч рублей

«На конкурсе я делал видеовизитку, записывал видеолекцию, проводил онлайн-трансляцию и выступал перед студентами топовых вузов Екатеринбурга и Москвы. Это незабываемый опыт! Я не ожидал, что одержу победу в конкурсе, ведь конкуренция была очень высока — более пяти тысяч ораторов и профессиональных ведущих со всей России. Призовые деньги потрачу на развитие сообществ в социальных сетях. Сейчас я активно снимаю интересные видеоуроки по географии, и мои соцсети становятся все более популярными»,

— рассказал площадке «Объясняем. Челябинская область» учитель географии, действующий обладатель звания «Лучший Лектор» Михаил Ваганов.