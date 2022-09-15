Челябинцев приглашают принять участие в третьем сезоне Всероссийского конкурса «Лига Лекторов». Победители конкурса смогут выступить перед студентами ведущих вузов страны, а также получить 500 тысяч рублей на продвижение контента или повышение своей квалификации, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.
Задача «Лиги Лекторов» — поиск талантливых ораторов. Принять участие может каждый. Желающие научатся доносить сложные темы простым и интересным языком, держать внимание аудитории.
«На конкурсе я делал видеовизитку, записывал видеолекцию, проводил онлайн-трансляцию и выступал перед студентами топовых вузов Екатеринбурга и Москвы. Это незабываемый опыт! Я не ожидал, что одержу победу в конкурсе, ведь конкуренция была очень высока — более пяти тысяч ораторов и профессиональных ведущих со всей России. Призовые деньги потрачу на развитие сообществ в социальных сетях. Сейчас я активно снимаю интересные видеоуроки по географии, и мои соцсети становятся все более популярными», — рассказал площадке «Объясняем. Челябинская область» учитель географии, действующий обладатель звания «Лучший Лектор» Михаил Ваганов.
В этом году Всероссийский конкурс «Лига Лекторов» пройдет с небольшими изменениями. Участникам предстоит сначала пройти региональный этап отбора. По результатам испытаний конкурсная комиссия примет решение, кто отправится в Москву на полуфинал.
Для участия в конкурсе южноуральцам необходимо до 25 сентября пройти электронную регистрацию на сайте. Региональный этап отбора участников пройдет с 14 октября по 10 декабря. Имена 50 лучших лекторов страны назовут в апреле 2023 года.
В прошлых сезонах участие приняли южноуральские педагоги, инженеры, журналисты, спортсмены, врачи. В прошлом году честь региона отстаивали 85 участников. Учителю географии частной школы Михаилу Ваганову удалось получить звание «Лучшего Лектора» и полмиллиона рублей на развитие образовательного канала в соцсетях.
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