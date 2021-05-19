В челябинском ТК «Северо‑Западный» пройдет зрелищное состязание роботов

Горожан приглашают на отборочный этап Всероссийской робототехнической олимпиады

В Челябинске состоится региональный отборочный этап «Российской робототехнической олимпиады — 2021». Посетить мероприятие может любой желающий, сообщает пресс-служба администрации Челябинска.

Участники конкурса представят проекты, чтобы побороться за участие в финале. Оценивать разработки будет экспертное жюри.

«В течение двух дней любой желающий сможет побывать на соревнованиях — в качестве гостя или болельщика — и окунуться в незабываемую атмосферу робототехники. Для взрослых гостей это прекрасная возможность познакомить своих детей с удивительным миром технического творчества и самим получить массу ярких впечатлений! Здесь будет всё: и талантливые дети, и разнообразные робототехнические проекты, и демонстрация роботов в действии. Если хотите быть в тренде современных технических направлений, то обязательно приходите посмотреть», — отметил руководитель Регионального центра технического творчества Владислав Халамов.

Мероприятие состоится 20 и 21 мая с 09:00 до 16:00 в Челябинске по адресу: ул. проспект Победы, 438, строение 1, 2-й этаж (ТК «Северо-Западный»).