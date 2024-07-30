Челябинцев приглашают помочь малоимущим семьям собрать детей в школу

Благотворительную акцию объявил Одигитриевский монастырь

Жители Челябинска и области могут помочь малоимущим семьям, находящимся на попечении Одигитриевского монастыря, собрать детей в школу. Принять участие в акции «Собери ребенка в школу» можно до 20 августа, сообщили в пресс-службе Челябинской митрополии.

На сегодняшний день на попечении обители находятся более 200 детей из малоимущих и многодетных семей. Совсем скоро они пойдут в школу, и не у всех есть необходимые канцелярские принадлежности. Те, кто хочет помочь ребятам, могут закупить и принести следующие товары:

ручки, цветные и простые карандаши, пеналы;

ластики и линейки;

тетради, альбомы для рисования;

краски и кисточки для рисования;

рюкзаки и мешки для сменной обуви;

дневники;

цветную бумагу и картон.

Приносить школьные принадлежности просят до 20 августа в монастырскую лавку, расположенную на улице Энергетиков, 21а.