Жители Челябинска и области могут помочь малоимущим семьям, находящимся на попечении Одигитриевского монастыря, собрать детей в школу. Принять участие в акции «Собери ребенка в школу» можно до 20 августа, сообщили в пресс-службе Челябинской митрополии.
На сегодняшний день на попечении обители находятся более 200 детей из малоимущих и многодетных семей. Совсем скоро они пойдут в школу, и не у всех есть необходимые канцелярские принадлежности. Те, кто хочет помочь ребятам, могут закупить и принести следующие товары:
- ручки, цветные и простые карандаши, пеналы;
- ластики и линейки;
- тетради, альбомы для рисования;
- краски и кисточки для рисования;
- рюкзаки и мешки для сменной обуви;
- дневники;
- цветную бумагу и картон.
Приносить школьные принадлежности просят до 20 августа в монастырскую лавку, расположенную на улице Энергетиков, 21а.