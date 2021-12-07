Челябинцев приглашают на урок заботы о больных с деменцией

Обучение пройдет бесплатно уже в эту субботу

Общественная организация «Человек напротив» приглашает челябинцев на урок Школы заботы о больных с деменцией. Обучающий семинар пройдет 11 декабря. Принять участие в нем бесплатно может любой желающий, сообщают активисты проекта.

«Школа заботы — это бесплатные семинары, на которых можно узнать о стадиях болезни Альцгеймера, других видах деменции, современных препаратах, средствах ухода, о взаимодействии с государством по вопросам оформления инвалидности, опекунства, недееспособности и многое другое», — говорят организаторы.

Семинар будет полезен родственникам больных, а также сотрудникам специализированных учреждений, социальным работникам и всем, кто хочет узнать про деменцию и болезнь Альцгеймера больше.

Регистрация на семинар открыта по этой ссылке. Встреча состоится 11 декабря по адресу: Челябинск, Енисейская, 6.

В январе 2021 года общественная организация «Человек напротив» открыла Центр профилактики деменции. Пожилые участники решают интеллектуальные задачи, выполняют пальчиковую гимнастику, проходят скрининг здоровья. Проект поддержал городской комитет социальной политики.

Напомним также, что ранее федеральные СМИ облетели видеоролики из Челябинска, в которых супруги-блогеры издеваются над престарелой родственницей с деменцией. После скандала в СМИ ролики проверял Следственный комитет. Тогда блогеры пояснили, что таким образом они хотели показать жизнь больного с деменцией и его близких. Так вот, Школа заботы «Человека напротив» — обратный пример. Здесь рассказывают, как действительно нужно ухаживать за проблемными стариками.