В Челябинск привезут новую икону Божией Матери «Иерусалимской»

Образ известен множеством чудес и исцелений

В воскресенье, 21 февраля, в Храме Иерусалимской Божией Матери состоится архиерейская служба в честь прибывшей новой иконы Божией Матери «Иерусалимской». Службу возглавит митрополит Челябинский и Миасский Григорий. Сотрудники храма приглашают жителей Челябинска принять участие в богослужении.

«Приглашаем всех! 20 февраля, 17:00 — Вечернее богослужение + Исповедь; 21 февраля, 7:30 — Исповедь; 8:15 — Часы; 9:00 — начало Архиерейской Божественной Литургии»,— сообщили в пресс-службе храма.

Как отмечают священнослужители, икона Божией Матери «Иерусалимская» является точной копией древнего чудотворного списка Иерусалимской Божией Матери, размещенного в Успенском соборе Московского кремля. Однако на ней изображены еще четыре образа помимо 12 апостолов: Архангел Михаил, преподобный Максим Исповедник, преподобная Таисия и мученица Марина.

«Иерусалимская икона Божией Матери — одна из самых почитаемых православными христианами икон Богородицы. Иконографический тип иконы — „одигитрия“, что означает „путеводительница“. Этот образ прославился множеством чудес и исцелений, с давних времен и до наших дней православные приходят молиться Иерусалимской иконе об исцелении от различных болезней: слепоты, холеры, об исцелении детей, о благополучии и многом другом. И по сей день с верой приходящие люди по своим молитвам получают то, о чем просят перед этим образом»,— рассказали представители храма Иерусалимской Божией Матери.

Отметим, список иконы был заказан в марте прошлого года по благословению митрополита Челябинского и Миасского Григория. В первый раз икона была привезена в храм в октябре 2020 года.