Челябинцев приглашают на семинар по вопросам ЖКХ

Встреча с экспертами состоится 25 января

Медиахолдинг «Первый областной» совместно с общественной организацией «Знание» проведет несколько семинаров для жителей многоквартирных домов по вопросам ЖКХ. Встреча с экспертами состоится сегодня, 25 января, вход свободный.



Тема семинара: «Как правильно подготовить обращение на тему ЖКХ». Участники смогут задать интересующие вопросы экспертам, а в конце получат памятку по актуальным вопросам ЖКХ. Также челябинцы имеют возможность записаться на индивидуальную консультацию.



Встреча пройдет в аудитории 115 общества «Знание» (Васенко, 63). Записаться на семинар можно в группе социальной сети «ВКонтакте» либо по телефонам: +7 (351) 777-29-80, +79193537601.

