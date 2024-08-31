Челябинцев приглашают на музейно-театральный квиз «У метеорита»

Участвовать можно в одиночку или целой командой

В воскресенье, 1 сентября, в Историческом музее Южного Урала в Челябинске пройдет музейно-театральный квиз «У метеорита». Участникам — а прийти могут как взрослые, так и дети — предстоит ответить на вопросы о школе, музеях, истории родного края, театрах и многом другом, сообщают организаторы.

Интеллектуальный квиз — детище Молодежного театра и Исторического музея Южного Урала. Участников соберут прямо у легендарного метеорита «Челябинск» в зале природы и древней истории. Вопросы будут самые разные. Например, знатоков попросят рассказать, для чего служил тот или иной предмет из музейной коллекции, назвать имя персонажа какой-нибудь пьесы, а также ответить на вопросы об истории Челябинска и многие другие.

Участники квиза получат памятные подарки от Молодежного театра и Исторического музея Южного Урала.

Участие бесплатное, но по предварительной регистрации. Начало в 15:00.

Возрастное ограничение 12+.