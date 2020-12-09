Челябинцев приглашают на фестиваль «Уральские пельмени на Николу Зимнего»

В парке Гагарина обустроят торговые ряды, проведут конкурсы и угостят чаем.

В субботу, 12 декабря, в парке культуры им. Ю.А. Гагарина состоится IX фольклорно-гастрономический фестиваль «Уральские пельмени на Николу Зимнего». Традиционная для Челябинска зимняя ярмарка в этом году пройдет с соблюдением усиленных мер санитарно-эпидемиологической безопасности.

Ранее южноуральский фестиваль «Уральские пельмени на Николу Зимнего» вошел в десятку лучших гастрономических событий России. Рейтинг был составлен аналитическим агентством «Турстат». Челябинский фольклорно-гастрономический фестиваль занял в нём почётное второе место, уступив только аналогичному фестивалю, проводимому в Ижевске.

В 2020 году к участию были приглашены не только производители пельменей: свои работы представят мастера декоративно-прикладного творчества и ремесленники.

Отдельно стоит сказать о площадке из города Ирбит Свердловской области. На ней будет представлен самый большой самовар в России — его объем 415 литров. Перемещается самовар на модернизированном под него мотоцикле. А следом везут самовар поменьше — с заваркой. Уникальность изделия подтверждена дипломом Книги рекордов России. Все гости фестиваля смогут попробовать чай из этого чудо-самовара .

В этом году на фестивале пройдет 3 конкурса для участников торговых площадок: «Хвастушки», «Этой ярмарки краски!» и «Мастер пельменей». Победители последнего будут определены по результатам заключения профессионального жюри по итогам дегустации.

«Хвастушки» — это конкурс на лучшее представление продукции фермеров — частушки, песни, слоганы, стихи. В конкурсе «Этой ярмарки краски!» победителем станет тот, кто лучше других оформит свое торговое место.

Помимо традиционных пельменей в торговых рядах можно будет выбрать сыры, копчёности, мясную продукцию и сладости.

Открытие фестиваля «Уральские пельмени» состоится в эту субботу в 12:00.

Мероприятие проводится при поддержке губернатора Челябинской области и правительства Челябинской области. Организаторы фестиваля: Министерство культуры Челябинской области, Министерство сельского хозяйства Челябинской области, Администрация города Челябинска, Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий Челябинской области.

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