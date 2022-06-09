Российское общество «Знание» приглашает жителей Челябинской области подать заявку на соискание одноименной просветительской премии. Награда ежегодно присуждается за вклад в просвещение, а также за значимые инициативы и проекты в этой сфере. Заявки на участие принимаются до 17 июля включительно на сайте, сообщают организаторы.
«Премия российского общества „Знание“ стала уже традиционной. Знак максимального уважения и общественного признания вручается лучшим просветителям, людям, которые передают свой опыт и свои знания другим», — рассказал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
Подать заявку на участие может любой человек или компания, ведущие активную просветительскую деятельность. Номинировать на премию «Знание» можно не только себя, но и других: учителей, блогеров, СМИ, общественных и государственных деятелей и других.
Лучших просветителей определят в 13 номинациях и пригласят в Москву, чтобы они могли лично рассказать о своей просветительской деятельности почетному жюри.
«Знание» — главная просветительская премия России, которая учреждена в 2021 году для признания достижений российских деятелей в сфере просвещения. В прошлом году она собрала свыше 3000 заявок из 80 регионов России.
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