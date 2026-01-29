Челябинцев предупреждают: снежные ванны для кошек смертельно опасны

Новый тренд в интернете может привести к обморожению животного

В интернете набирает популярность тренд: владельцы кошек приносят домой снег, чтобы устроить для питомцев необычное развлечение и снять их реакцию на видео. Однако ветеринары из Челябинска и специалисты по поведению животных единодушно бьют тревогу: такая «игра» может иметь катастрофические последствия для здоровья кошки. Журналисты УРАЛ1 выяснили, почему опасны такие развлечения.

«Снег для кошек с улицы — это, поверьте, очень плохо. Очень легко кошка прихватит такое заболевание, как ангина и пневмония. А самое страшное — это стресс, который может почувствовать кошка, впервые наступив на холодное», — поясняет президент фонда зоозащиты «Спаси меня» Карен Даллакян.

Самые уязвимые места у кошек — подушечки лап, нос и уши. Контакт со снегом может вызвать обморожение. И никакие носочки кошке не помогут, если снег — уличный. Каждый год его посыпают противогололедной смесью, он содержит реагенты, сажу, грязь, биологические жидкости других животных, а иногда — ядовитые приманки для грызунов. И даже маленькая соринка может послужить отравлению у животного.

Сами по себе усатые — очень консервативные и ценят комфорт. И для счастья им совсем не нужно знать, как выглядит и чувствуется лапками снег. Достаточно просто поиграть с «хвостиками». Например, можно побегать с бантиком, игрушкой или даже палочкой-махалочкой. Самое главное для кошки — чтобы было весело.

К слову, опасен и другой тренд. Например, от челленджа «Снежная дымка» россияне массово получают ожоги. Подробнее об этом — в отдельном материале.