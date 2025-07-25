Челябинцев предупреждают о новой схеме мошенничества в Телеграме

Аферисты могут уничтожить аккаунт после нажатия кнопки «Start»

Челябинцев предупреждают о новой схеме мошенничества в Телеграме. Аферисты могут полностью уничтожить аккаунт после нажатия кнопки «Start», сообщает телеграм-канал «Криминальный СЭТ».





• Мошенник обманом убеждает вас нажать Start в боте

• Потом угрожает заблокировать аккаунт, если не заплатите

• После игнора — самая жуть. Мошенник меняет имя бота на одного из официальных: Telegram Wallet, Support Bot или BotFather

• Передает аккаунту права владельца бота

• После этого на бота обваливаются жалобы, его удаляют, а вместе с ним — и аккаунт.

Схема мошенничества очень проста: сначала вас просят нажать Start в боте, угрожают блокировкой аккаунта, меняя имя бота на официальное.

Затем передают аккаунту права владельца бота. А после жалоб на бота, удаляют ваш аккаунт. Не поддавайтесь на уловки мошенников.