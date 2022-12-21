Челябинцев предупредили об отключениях горячей воды перед новогодними праздниками

70 процентов должников не реагируют на уведомления агентов об оплате

С 21 декабря начались первые отключения должников за горячую воду в Челябинске. Компания «Уралэнергосбыт» решила перед новым годом усилить работу по сбору платежей за коммунальные услуги. На предупреждения об отключении горячей воды отреагировали лишь 30 процентов должников, сообщает пресс-служба компании.

«Уралэнергосбыт» является агентом по сбыту тепловой энергии «УСТЭК-Челябинск». К отключениям абонентов пришлось прибегнуть из-за роста долгов.

«За год энергетики недополучили порядка 233 млн рублей. На 1 декабря этого года задолженность за отопление и горячее водоснабжение составила 1,9 млрд рублей. По статистике, долги за тепловую энергию имеются в каждой третьей квартире и исчисляются десятками тысяч. Учитывая сложившиеся проблемы, „Уралэнергосбыт“ принял решение о расширении программы отключения горячей воды за долги среди клиентов „УСТЭК-Челябинск“», — пояснили в пресс-службе компании.

Сначала энергетики отправляют должникам уведомления. Если через 20 дней оплата не поступила на лицевой счет, запускается механизм отключения. Пользоваться горячей водой можно будет только после полного погашения задолженности.

В компании пояснили, что с должниками есть несколько методов работы: списание средств в принудительном порядке, арест автотранспорта, ценных вещей, жилплощади и ограничение поставки ресурсов.

«Отключение отопления в многоквартирном доме невозможно, а вот перекрыть кран с горячей водой — вполне. В этот раз на сообщения о планируемом отключении отреагировало лишь 30 процентов потребителей. А это значит, остальные в ближайшее время останутся без горячей воды», — прокомментировал первый заместитель генерального директора «Уралэнергосбыт» Андрей Святых.

Информационное агентство «Первое областное» подготовило подборку советов, как сэкономить на услугах ЖКХ, а также о способах оформления рассрочки по коммунальным долгам.