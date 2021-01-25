Челябинцев предупредили об отключении светофоров

Одному из объектов необходимы восстановительные работы

Сегодня, 25 января, в Челябинске отключат два светофора. Один из объектов не работает уже с ночи. Подробнее сообщили в пресс-службе Комитета дорожного хозяйства Челябинска.

«Не работает светофорный объект на перекрестке улицы Гагарина и улицы Агалакова (обрыв кабеля). С 9:00 до 17:00 будет отключен светофор на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Красного Урала»,— уточнили в комитете.

Автомобилистов и пешеходов просят быть внимательными на указанных участках и неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения.